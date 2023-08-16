Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş hızlandı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'ın hükümet verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Çin'de yeni konut fiyatlarındaki düşüş temmuz ayında hızlandı ve en keskin düşüşler küçük ve alt kademe şehirlerde yaşandı.

Financial Tmes'ın haberine göre, Çin'de yeni konut fiyatları mevsimsellikten arındırılmış yıllık bazda bir önceki aya göre yüzde 2,5 gerileyerek haziran ayındaki yüzde 2,2'lik düşüşten daha hızlı bir düşüş kaydetti.

Birinci ve ikinci kademe şehirlerde fiyatlar sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,5 düşerken, üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerde yüzde 3,9 ve yüzde 3,3 düşüş kaydedildi.

Yıllık bazda, 70 büyük ve orta ölçekli şehirdeki ağırlıklı ortalama yeni konut fiyatı değişmedi.

Country Garden krizi temerrüt tahminini yükseltti

Çin'in emlak sektörü düşük talep ve likidite kriziyle mücadele ediyor.

JPMorgan, Çin’deki emlak şirketi Country Garden krizinin yayılma korkusu gerekçesiyle, gelişmekte olan piyasalar için temerrüt tahminini yükseltti.

ABD merkezli yatırım bankası müşterilerine gönderdiği notta 2023 küresel gelişmekte olan piyasalar kurumsal yüksek getirili temerrüt tahminini %6'dan %9,7'ye yükseltti. Ayrıca Asya yüksek getirili temerrüt oranı tahminini %4,1'den %10'a yükseltti.