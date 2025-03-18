Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve yatırımlardaki azalmaya paralel konut fiyatlarındaki süregelen düşüş şubatta da devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Şubat 2025'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 7,5 azaldı.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 3, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 4,7 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 5,9 geriledi.

İkinci el konut fiyatları da yıllık bazda birinci kuşak kentlerde yüzde 4,9, ikinci kuşak kentlerde yüzde 7,4 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 8 düştü.

Yeni konut fiyatları 21 aydır düşüyor

Ülkede yeni konut fiyatları 21 aydır geriliyor. Hükümetin son aylarda piyasayı canlandırmaya yönelik attığı teşvik adımlarının beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.

Çin'de gayrimenkul sektörü ve emlak piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralmanın konut fiyatlarını baskılaması devam ediyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları, 2023'te yüzde 9,6, 2024'te ise yüzde 10,6 azalmıştı.

Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari teminat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için satış vergilerinin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine kadar birçok politika tedbirini açıklamıştı.