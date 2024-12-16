Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş yavaşladı

Çin'in büyük şehirlerindeki konut fiyatları kasım ayında daha yavaş bir düşüş gösterdi.

The Wall Street Journal'ın Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ankete katılan 70 şehirdeki ortalama konut fiyatları kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşerek ekim ayında kaydedilen yüzde 0,51'lik düşüşe kıyasla geriledi.

Ekim ayında 63 olan aylık fiyat düşüşünü geçen ay 49 şehir rapor etti.

Yıllık bazda, bu büyük şehirlerdeki ortalama konut fiyatları kasım ayında yüzde 6,1 düşerek, ekim ayında kaydedilen yüzde 6,2'lik düşüşe kıyasla hafif bir iyileşme gösterdi. 70 şehirden 67'si ekim ayına kıyasla değişmeyerek yıldan yıla fiyat düşüşü bildirdi.