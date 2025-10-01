Çin'de konut piyasasında beklenen toparlanma sağlanamadı

Çin'in en büyük emlak araştırma firmalarından China Index Academy'nin raporuna göre, yeni konut fiyatları ağustos ayındaki %0,2'lik artışa kıyasla eylül ayında ay bazında yalnızca %0,09 yükseldi. İkinci el konut fiyatları ise ağustos ayındaki %0,76'lık düşüşün ardından eylül ayında %0,74 gerileme kaydetti. Eylül ve Ekim ayları, geliştiricilerin yeni projeleri duyurarak talebi karşıladığı geleneksel olarak popüler dönemlerdir. Ancak pazar canlanma belirtisi göstermedi.

2021'deki zirve döneminde ekonomik faaliyetin yaklaşık dörtte birini oluşturan Çin emlak piyasası, geliştiricilerin kredi temerrütleri ve yarım kalan projeler nedeniyle 2021'den bu yana bir düşüş sarmalında. Mortgage faiz oranlarındaki indirimler ve kentsel yeniden geliştirme gibi çok sayıda teşvik politikasına rağmen sürdürülebilir bir iyileşme sağlanamadı.

Analistler, konut fiyatlarının en erken 2026'nın ikinci yarısı veya 2027'ye kadar istikrara kavuşmasını beklemiyor. Bu tahmin, üç ay önceki projeksiyonlardan yaklaşık 6 ay daha geç.