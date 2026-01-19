Çin’de konut piyasasında durgunluk devam etti
Çin’in 70 büyük kentinde konut fiyatları Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3,05 geriledi. Bu oran Kasım ayındaki %2,78’lik düşüşten daha yüksek oldu.
Aralık ayında 70 şehirden 65’i yıllık bazda fiyat düşüşü bildirirken, Kasım ayında bu sayı 64 olarak kaydedilmişti.
Aylık karşılaştırmada ise fiyatlar Aralık ayında %0,37 geriledi. Kasımda %0,39’luk düşüş yaşanmıştı. Aralık ayında 58 şehirde fiyatlar aylık bazda düşerken, kasımda bu sayı 59 olmuştu.
Yeni konut satışları 2025 yılında değer bazında %13,0 azaldı. Bu oran, yılın ilk 11 ayında kaydedilen %11,2’lik düşüşten daha yüksek gerçekleşti.
Gayrimenkul yatırımları 2025’te %17,2 gerileyerek ocak-kasım dönemindeki %15,9’luk düşüşün üzerine çıktı. İnşaat sektöründe yeni başlangıçlar ise yıl genelinde %20,4 azaldı. Bu oran, ilk 11 ayda kaydedilen %20,5’lik düşüşle neredeyse aynı seviyede gerçekleşti.