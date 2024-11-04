Çin'de konut satışlarında toparlanma geçici olabilir

Çin Konut Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, Çin'in Ekim ayı yeni konut satış hacmi, bir dizi gevşeme önleminin ardından Haziran 2023'ten bu yana ilk kez yıllık bazda artış gösterdi. Ancak, “ev alıcıları önceden satılan evleri zamanında alamama riskinin yüksek olmasından endişe duymaya devam edebileceğinden” bu etkinin geçici olabileceği belirtildi.

Nomura, yaklaşık 20 milyon konutun gecikmeli teslimatı çözülmeden gayrimenkul sektöründe herhangi bir toparlanma beklemiyor.

Analistler, Pekin'den gelecek doğrudan finansman desteğinin emlak krizinin çözümünde çok daha etkili olacağına inanıyor.