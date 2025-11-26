Çin'de konut sektöründeki sıkıntılara çözüm aranıyor

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüronun bugünlerde toplantı yapması ve konut sektörüne ilişkin teşvik paketinin açıklanması bekleniyor.

Çin'de konut piyasasındaki sıkıntılar, ülke ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor.

Ülkede konut fiyatlarındaki düşüş hızlanırken gayrimenkul piyasasındaki sorunlar da derinleşmeye devam ediyor.

Konut sektörü, Çin ekonomisinde merkezi bir konumda bulunuyor. Gayrimenkuldeki yavaşlama, çimento, çelik gibi yan sektörleri de etkiliyor. Çin için konut piyasası, diğer ülkelerden çok daha kritik ve çok daha geniş çaplı bir anlam taşıyor. Ülkenin ekonomik modeli, sosyal yapısı ve hatta politik istikrarı, konut sektörüne güçlü biçimde bağlı bulunuyor.

Bu yüzden konut sektöründeki her önemli gelişme, Çin ekonomisinin genel büyümesini kayda değer şekilde etkiliyor. 2015'te Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) neredeyse yüzde 30'unu oluşturan konut sektörünün payı, emlak pazarındaki daralma sonrası yüzde 15 seviyelerine geriledi. Yönetim, sektöre finansal destek sağlanmasına mesafeli yaklaşsa da iç tüketimin canlandırılması için konut piyasasının istikrara kavuşması önem taşıyor.

Sektördeki sıkıntılar artarken, ÇKP Merkez Komitesi Politbüronun bugünlerde toplantı yapması ve bu toplantıda konut sektörüne ilişkin teşviklerin açıklanması bekleniyor.

Önceki önlemler etkisini yitirmeye başladı

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, Çin'de son aylarda ev fiyatlarındaki düşüşün hızlandığını belirtti.

Özellikle ikinci el konut fiyatlarında aydan aya düşüşün yüzde 0,65'i gördüğünü ifade eden Kaymaz, "Kulağa düşük gelebilir, fakat fiyatların 4 senedir neredeyse aralıksız biçimde bir önceki aya göre gerilediğine dikkati çekmek isterim." dedi.

Kaymaz, diğer taraftan ÇKP'yi yöneten en kıdemli 24 kişinin oluşturduğu Politbüronun 2024 yılının sonuna doğru toplandığını ve ev fiyatlarındaki düşüşün durdurulmasını öncelikli görev ilan ettiğini dile getirdi.

Daha sonra yerel yönetimlerin konut stokunu satın almasını da içeren bir dizi önlem ilan edildiğini belirten Kaymaz, "Bir müddet düşüşleri frenleyen bu önlemler bu sene tekrar etkisini kaybetmeye başladı. Konut fiyatlarındaki düşüşün son aylarda tekrar hızlanması ise gözleri yeniden ÇKP'nin en önemli karar alma organı Politbüroya çevirdi." diye konuştu.

Çeşitli kuruluşların bu hafta sonuna doğru yeni bir teşvik paketinin ilan edilmesini beklediğini belirten Kaymaz, "Bu çerçevede, Pekin'de en çok konuşulan muhtemel adım, konut kredisi faizlerinin ilk evini alacaklar için sübvanse edilmesi. Halihazırda konut kredisi faizleri ilk evini alanlar için yüzde 3 civarında bulunuyor. Politbüronun bu faiz oranını aşağı çekmek için teşvik ilan etmesi bekleniyor. " dedi.

En kritik hususun faiz oranının nereye kadar düşeceği olduğunu söyleyen Kaymaz, "Sektör analistleri, faiz oranlarının yüzde 2 veya 1,5'e çekilmesinin etkili olabileceğini düşünüyor. Şahsen, sorunun faizlerden ziyade tüketici güveni tarafında olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Servet ve tasarruf sahipleri beklemeyi tercih ediyor

Kaymaz, deflasyon ortamında servet ve tasarruf sahiplerinin harekete geçmek yerine beklemeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Paketin demir, çelik başta olmak üzere emtia kalemlerinin bir kısmına etki etmesinin de beklenebileceğini ifade eden Kaymaz, o nedenle metal piyasalarının da gözünün şu sıralar Pekin'de olması gerektiğini söyledi.

Kaymaz, "ÇKP'nin toplantı takvimi ve toplantı ajandalarının resmen yayımlanmadığını da belirtmek isterim. Dolayısıyla herhangi bir teşviğin açıklanmaması ihtimali de bulunuyor." ifadesini kullandı.