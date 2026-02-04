Çin’de köylülerin kişi başı geliri yüzde 6 yükseldi

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi’nin bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkenin tarım ve kırsal kesimlerde sürdürdüğü modernizasyon çalışmalarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Kırsal gelirler yükseldi, kent-kır farkı daraldı

Açıklanan verilere göre, geçen yıl Çin’de köylülerin yaşam standartlarında belirgin şekilde iyileşme kaydedildi. Kişi başına düşen kullanılabilir gelir, 2024 yılına kıyasla yüzde 6 artışla 24 bin 456 yuan seviyesine ulaştı. Bu artışla birlikte, kırsal ve kentsel nüfus arasındaki gelir farkı önemli oranda azaldı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, 2025 yılında yaşanan doğal afetlere rağmen, tarım, köy ve köylüler ile ilgili çalışmalarda ilerleme sağlandı.

Tahıl üretimi 700 milyon tonun üzerinde gerçekleşirken, et üretimi ise ilk kez 100 milyon ton sınırını aştı.