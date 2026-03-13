Çin’de kredi büyümesi beklentiyi aştı

Çin’de şubat ayına ilişkin kredi ve para arzı verileri beklentilere yakın ancak güçlü bir finansman artışına işaret etti.

Toplam sosyal finansman (Aggregate Financing) şubat ayında 9,6 trilyon yuan olarak gerçekleşti. Bu rakam piyasa beklentisi olan 9,245 trilyon yuanın üzerinde gelirken, ocak ayındaki 7,22 trilyon yuan seviyesinden de belirgin bir artış gösterdi.

Yeni yuan kredileri ise 5,61 trilyon yuan oldu. Veri, 5,576 trilyon yuanlık beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti ve bir önceki ayın 4,71 trilyon yuanlık seviyesine kıyasla yükseldi.

Para arzı tarafında M2 büyümesi yıllık bazda %9 ile beklentilere yakın gerçekleşerek önceki aya paralel kaldı. Daha dar tanımlı para arzı göstergesi olan M1 ise yıllık %5,1 artarak beklentilerle uyumlu geldi ve önceki ayki %4,9 seviyesine göre hızlandı.