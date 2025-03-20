Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,6'da sabit tutulduğunu bildirdi.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

2024'te 3 kez indirim yapılmıştı

Çin Merkez Bankasının ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik politika adımları kapsamında 2024'te kredi faiz oranlarında 3 kez indirim yapılmıştı.

Krizdeki gayrimenkul sektörünü canlandırmak amacıyla Şubat 2024'te emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıl vadeli kredi faizi oranı yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e indirilirken 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'te sabit bırakılmıştı.

Temmuz 2024'te her iki kredi faiz oranında da indirim yapılmış, 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'ten yüzde 3,35'e, 5 yıl vadeli kredi faizi oranı ise yüzde 3,95'ten yüzde 3,85'e çekilmişti.

Kredi faiz oranlarında Ekim 2024'te de indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35'ten yüzde 3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,85'ten yüzde 3,6'ya düşürülmüştü.