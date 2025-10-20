Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

  1. Ekonomim
Çin'de 2019'dan bu yana çoğu bankanın gösterge faiz olarak kullandığı 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları değişmedi.

Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Çin'de Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

