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Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

Çin'de gösterge faiz niteliğindeki 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları (LPR) sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 3,5'te sabit tutuldu. Böylece kredi faizlerinde değişiklik yapılmayarak 16 aylık sabit seyir korundu.

Haber Merkezi
AA
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Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
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Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

Kredi faiz oranları 16 aydır sabit tutuluyor.

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