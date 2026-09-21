Çin’de kredi faizleri neden değişmedi? Gözler ekim kararında!

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Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi'nin açıkladığı karara göre, iki kritik kredi faiz oranında da değişiklik yapılmadı. Kurumsal krediler, ticari krediler ve bireysel ihtiyaç kredilerinde referans olarak kullanılan 1 yıllık kredi faiz oranı %3 seviyesinde sabit bırakıldı.

Konut kredileri ve uzun vadeli kredilerin fiyatlamasında gösterge olarak kabul edilen 5 yıllık kredi faiz oranı ise %3,5 seviyesinde tutuldu.

Çin'de bu iki kredi faiz oranı 2019 yılından beri resmi gösterge olarak kullanılıyor. Ülkedeki 18 büyük bankanın, PBoC’un borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirleniyor.

Kredi faiz oranı kararı neden beklentiler dahilinde geldi?

Karar öncesinde piyasanın genel beklentisi kredi faiz oranlarının sabit kalacağı yönündeydi. Açıklanan oranlar da bu beklentiyi birebir karşıladı.

Çin yönetimi bir süredir kredi faiz oranı politikasında temkinli bir duruş sergiliyor. İç piyasada kredi talebini canlandırmak ile bankacılık sisteminin kar marjını korumak arasında bir denge gözetiliyor. Kredi faiz oranında yapılacak hızlı bir indirim, bankalar üzerindeki baskıyı artırabileceği için adım adım ilerleme tercih ediliyor.

Öte yandan küresel piyasalarda devam eden sıkı para politikası da Çin'in kredi faiz oranı konusunda elini daraltıyor.

Karar ekonomi için ne anlama geliyor?

1 yıllık kredi faiz oranının sabit kalması, şirketlerin, KOBİ'lerin ve vatandaşların kullandığı kısa ve orta vadeli kredilerin maliyetinin değişmeyeceği anlamına geliyor.

5 yıllık kredi faiz oranının sabit tutulması ise doğrudan konut sektörünü ilgilendiriyor. Çin'de son iki yıldır durgun seyreden emlak piyasası için 5 yıllık kredi faiz oranı belirleyici konumda. Bu oranın sabit kalması, konut kredisi maliyetlerinde şimdilik bir düşüş olmayacağını gösteriyor.

Gözler şimdi bir sonraki kredi faiz oranı kararında

Çin'de kredi faiz oranlarında en son indirim Mayıs 2025'te yapılmıştı. O dönemde hem 1 yıllık hem de 5 yıllık kredi faiz oranında 10'ar baz puanlık indirime gidilerek oranlar bugünkü seviyesine çekilmişti.

O tarihten bu yana 16 aydır kredi faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Şimdi tüm gözler ekim ayında açıklanacak bir sonraki kredi faiz oranı kararına çevrildi.