Çin'de likidite bolluğu yeni yılda da devam edecek
PBoC Başkan Yardımcısı Guoqing, Çin'in 2023'te de finansal piyasalarda likidite bolluğunun devam edeceğini belirtti.
Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Liu Guoqing, Çin'in reel ekonominin ihtiyaçlarına hizmet etmek için gelecek yıl finansal piyasalarda makul derecede bol likiditeyi devam ettireceğini söyledi.
Para politikasının 2023 yılında yeterli miktarda likiditeyi sağlayacağını belirten Liu, ""Fonlama maliyetleri makul şekilde esnek olacak" ifadelerini de kullandı.
Maliye Bakan Yardımcısı Xu Hongcai de yaptığı açıklamada, gelecek yıl proaktif bir mali politika izleyeceklerini, makul bir bütçe açığı oranı belirleyeceklerini vurguladı.
Xu, "Çin, özel devlet tahvili fonlarının yatırımabileceği ve sermaye olarak kullanılabileceği alanları uygun şekilde genişletecek" dedi.