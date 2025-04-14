Çin'de mart ayı ihracatı, vergi artışı beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlarla yüzde 12,4 arttı

Çin'de mart ayında ihracat, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artıracağına yönelik beklentilerin etkisiyle yapılan ön sevkiyatlarla hızlı artış kaydetti.

Çin'in ihracatı martta 313,9 milyar dolara ulaştı

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Mart 2025 döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artarak 313,9 milyar dolara ulaştı.

İthalat ise martta yıllık bazda yüzde 4,3 azalarak 211,3 milyar dolar olurken, ülkenin dış ticaret fazlası 102,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Çin'in ihracatı yılın ilk 2 ayında yüzde 2,3 artış kaydederken ithalatı yüzde 8,4 gerilemişti.

Analistler, mart ayı ihracatında görülen artışta, Çinli üreticilerin, ABD'nin, Trump'ın başkanlığında gümrük vergilerini daha fazla artıracağı beklentisiyle büyük miktarda ön sevkiyat yapmasının etkili olduğunu belirtti.

Trump'ın vergi artışları ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu vergi, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Trump, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmişti.

Pekin yönetimi de Trump'ın vergi artışına ABD'den ithal belirli ürünlere ilave gümrük vergileri ve ABD'li şirketlere yaptırımlarla karşılık vermişti.

ABD Başkanı, 2 Nisan'da "karşılıklı vergiler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin vergi artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük vergi artışına karşı aynı oranda ek vergi uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in, karşılıklı vergilere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek vergi artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek vergi daha getireceğini bildirmişti.

Çin, Trump'ın ek vergi tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük vergisini yüzde 84'e yükselttiğini ilan etmişti.

İki ülke arasında bu vergi restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145'e, Çin'de ABD'ye yüzde 125'ye kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı vergileri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik vergiler yürürlüğe girmişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamayla Çin'e yüzde 125, diğer ülkelere ise yüzde 10 olarak uyguladığı ek vergilerden bazı teknolojik ürünleri muaf tuttu. Buna göre söz konusu muafiyet kararı, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk ve bilgisayar işlemcisi ile çipler için geçerli olacak.