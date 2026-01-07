Çin’de nadir toprak bağlantılı hisseler yükseldi

Çin’in askeri amaçlı ürünlerin Japonya’ya ihracatını yasaklamasının ardından Asya-Pasifik genelinde nadir toprak bağlantılı hisseler yükseldi. Yasak, nadir toprakla ilgili kalemleri de kapsıyor ve arz sıkışıklığı endişeleriyle fiyatları yukarı itebileceği değerlendiriliyor. Bu durum, Avustralyalı Lynas ve Japon Sojitz Corp. gibi üst segment üreticiler için olumlu görülüyor.

Tokyo’da deniz tabanından nadir toprak geri kazanım teknolojisi geliştiren Toyo Engineering Corp. hisseleri yüzde 20 sıçradı. Seryum üreticisi Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co. hisseleri gün içinde yüzde 27’ye kadar yükseldi. Avustralya’da Lynas Rare Earths Ltd. yüzde 14’e kadar çıkarak Temmuz’dan bu yana en güçlü artışını kaydetti; Australian Strategic Materials Ltd. ise yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

Öte yandan, tedarik zinciri endişeleri Japon otomotiv hisseleri üzerinde baskı yarattı. Elektrikli araçlar ve mıknatıslar için kritik olan nadir topraklara erişimde riskler nedeniyle Toyota Motor Corp. hisseleri yüzde 3 düştü ve Topix endeksini aşağı çekti.

Çinli üreticiler China Rare Earth Resources and Technology Co. ile JL Mag Rare-Earth Co. hisseleri ise fiyat beklentileriyle yükseldi.