Çin’de nakliye endeksi 10 haftadır düşüyor
Çin'in konteyner nakliye endeksinde düşüş sürüyor.
Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste onuncu haftasında da düşüşünü sürdürdü.
Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 14-21 Mart döneminde endeks %3,7 azalarak 1147,76 puana indi. Bir önceki hafta endekste %1,6 düşüş yaşanmıştı.
Söz konusu haftada artış gösteren bölge olmazken, en fazla düşüş gösteren bölge %8,6 ile Güney Afrika hattı olarak belirlendi.
CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor. Endeks, 1 Ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.