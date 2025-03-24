Çin’de nakliye endeksi 10 haftadır düşüyor

Çin Konteyner Nakliye Endeksi (CCFI), üst üste onuncu haftasında da düşüşünü sürdürdü.

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 14-21 Mart döneminde endeks %3,7 azalarak 1147,76 puana indi. Bir önceki hafta endekste %1,6 düşüş yaşanmıştı.

Söz konusu haftada artış gösteren bölge olmazken, en fazla düşüş gösteren bölge %8,6 ile Güney Afrika hattı olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlun ücretlerini takip ediyor. Endeks, 1 Ocak 1998'de 1.000 puan olarak başlamıştı.