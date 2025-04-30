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Çin'de oluşan olumsuz hava, gümrük vergilerinin etkisini artırdı

Çin’de olumsuz hava koşullarının etkisi ABD ile karşılıklı uygulamaya alınan gümrük vergilerinin etkisini de artırdı.

Haber Merkezi
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Çin'de oluşan olumsuz hava, gümrük vergilerinin etkisini artırdı
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Capital Economics ekonomisti Zichun Huang, ABD'nin açıkladığı yüksek gümrük vergilerinin ardından oluşan olumsuz havanın gümrük vergilerinin etkisini artırdığını ve Çin'in Nisan ayı PMI verilerindeki keskin düşüşe yol açtığını söyledi.

Huang, yeni ihracat siparişleri endeksinin Covid-19 aksaklıkları bir yana, Ağustos 2012'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Huang'a göre, 2018'deki ilk ticaret savaşı sırasında da benzer bir durum görüldüğü için kötümser hava veriyi abartmış olabilir.

Yine de verilerin Çin ekonomisinin dış talebin soğuması nedeniyle baskı altında olduğunu gösterdiğini belirten Huang, “Hükümet mali desteği artırsa da bunun sürüklenmeyi tamamen telafi etmesi olası değil ve ekonominin bu yıl sadece yüzde 3,5 büyümesini bekliyoruz” dedi.

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