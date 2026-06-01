Çin'de özel sektör imalat PMI geriledi

Mevsimsellikten arındırılmış imalat satın alma yöneticileri endeksi mayısta nisandaki 52,2 seviyesinden 51,8'e geriledi. Böylece endeks 50 eşik seviyesinin üzerinde kalarak üst üste altıncı ayda da sektörde büyümeye işaret etti.

Rapora göre yeni siparişler ve üretimdeki artış mayısta da güçlü seyrini sürdürdü, ancak her iki kalemde de büyüme hızı nisan ayına göre yavaşladı. Yeni siparişlerdeki artış, son beş yılın en yüksek seviyeleri arasında kalmaya devam ederken, yeni ihracat siparişlerinde hafif düşüş görüldü.

İmalat üretimi de artmayı sürdürdü. Ancak büyüme hızı, nisandaki 22 ayın zirvesinden gerilemesine rağmen 2024'ün ikinci yarısından bu yana en güçlü üçüncü artış olarak kaydedildi.

Firmalarda birikmiş iş yükü mayısta üst üste dördüncü ayda da arttı. Tedarikçilerin teslimat süreleri ise üçüncü ay üst üste uzarken, üreticiler buna karşılık girdi stoklarını artırdı. Böylece satın alma stoklarında altıncı ay üst üste yükseliş görüldü.

Fiyat baskılarında ise sınırlı bir rahatlama yaşandı. Girdi fiyatları enflasyonu altı ayın, çıktı fiyatları enflasyonu ise yedi ayın ardından ilk kez yavaşladı. Buna rağmen raporda, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artış ile tedarik zinciri aksamaları nedeniyle girdi fiyatlarının uzun dönem ortalamasının üzerinde artmaya devam ettiği belirtildi.

İstihdam mayısta sınırlı daralma gösterirken, şirketlerin 12 aylık üretim görünümüne ilişkin iyimserliği sürdü. Ancak güven, nisana göre hafif geriledi.

RatingDog kurucusu Yao Yu, "Genel olarak imalat sektörü Mayıs ayında büyümesini sürdürdü; ancak daha yavaş bir ivmeyle. Enflasyonist baskıların hafiflemesi firmaların maliyet ve fiyatlandırma ortamına bir ölçüde rahatlama sağladı. Buna karşın talep artışındaki yavaşlama ve dış siparişlerdeki zayıflamanın yakından izlenmesi gereken başlıca riskler" dedi.