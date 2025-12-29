Çin’de para birimindeki değerlenmeye karşı önemli uyarı

Çin basını, yuanın son dönemdeki hızlı değer kazanımına karşı tek yönlü beklentilerden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Shanghai Securities News ve China Securities Journal yayımladıkları analizlerde, mevcut eğilimin sürdürülebilir olmadığı ve piyasa katılımcılarının bu yönde pozisyon almaması gerektiği belirtildi.

Yuan bu yıl yüzde 4’ten fazla değer kazandı ve geçen hafta Eylül 2024’ten bu yana ilk kez offshore piyasada dolar karşısında 7 seviyesinin altına indi. Shanghai Securities News, “renminbi’nin tek taraflı değerlenmesine asla bahis yapmayın” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, şirketler ve finans kurumlarının risk nötralitesi ilkesine bağlı kalması ve kur risk yönetimini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Guolian Minsheng Securities analisti Shao Xiang, Çin’in para biriminin aşırı değerlenmesine izin vermeyeceğini ve bunun için yeterli politika araçlarına sahip olduğunu belirtti. China Securities Journal ise “iki yönlü dalgalanmaların norm olarak kalacağını” ifade etti.

Pazartesi günü onshore yuan yüzde 0,1 değer kaybederek 7,0126’ya, offshore yuan ise aynı oranda düşerek 7,0109’a geriledi.

Çin Merkez Bankası’nın geçen hafta yayımladığı 2025 finansal istikrar raporunda, beklentilerin yönlendirilmesi ve “aşırı değerlenme risklerine” karşı esnekliğin korunacağı vurgulandı. DBS Bank stratejisti Carie Li ise yetkililerin hızlı ve tek yönlü değerlenmeye izin vermeyeceğini, iki yönlü oynaklıkla kademeli bir yükselişin kabul edilebilir olduğunu söyledi.