Çin'de perakende satışlar artarken sanayi üretimi yavaşlıyor

ABD ile artan ticaret gerginliklerine rağmen Çin'in perakende satışları, tüketim ve sabit varlık yatırımlarının Ocak-Şubat döneminde hızlanması bekleniyor.

The Wall Street Journal tarafından ankete katılan 20 ekonomiste göre, perakende satışları, aralık ayındaki yüzde 3,7'den sonra ilk iki ayda yıllık bazda yüzde 4 arttı.

Sabit varlık yatırımının Ocak-Şubat aylarında yıllık bazda yüzde 3,5 artması bekleniyor; bu 2024'teki yüzde 3,2'nin üzerinde bir orana işaret ediyor.

Sanayi üretimindeki büyümenin Ocak-Şubat döneminde aralık ayındaki yüzde 6,2'den yüzde 5,4'e yavaşlaması öngörülüyor; bunun bir nedeninin yüksek baz etkileri olduğu belirtiliyor.

Çin, Ay Yeni Yılı tatilinin değişen zamanının getirdiği çarpıtmaları gidermek için Ocak ve Şubat verilerini birleştiriyor.

Çin İstatistik Bürosu verileri pazartesi günü yayınlayacak.

“Mali desteği artırın!”

Çin Ulusal Mali Düzenleme İdaresi (NFRA), büyük meblağları kullanılabilir hale getirmek için uzun vadeli destek sunarken, tüketici kredisi kotalarını ve kredi koşullarını uygun şekilde gevşetme sözü vererek kurumları tüketime yönelik desteği artırmaya çağırdı.

NFRA, finans kuruluşlarını uygun kişisel tüketim kredisi borçlularına kredi yenileme desteği sağlamaya teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.

Merkezi yönetimin çalışma taleplerini yerine getirmek için finans kuruluşlarının “tüketimin artırılmasına yardımcı olması, tüketici sektöründeki finansal ihtiyaçları daha iyi karşılaması” gerektiği belirtildi.

NFRA, kurumların ayrıca toptan ve perakende satış, konaklama ve yiyecek içecek, kültür ve turizm, eğitim, sağlık ve yaşlı bakımı gibi tüketici hizmet sektörlerine kredi arzını artırması gerektiğini söyledi.

Pekin geçen hafta ABD ile tırmanan ticaret savaşı karşısında tüketimi artırmak için daha fazla çaba gösterme sözü verdi, ancak analistler deflasyonist baskıların sürmesini bekliyor.