Çin’de PMI beklenti altında kaldı

Çin’de açıklanan özel sektör PMI verisi 51.8 ile hem önceki seviye 54.1 hem de beklenti 53.5’in altında gerçekleşti. Verinin aralıktan bu yana en düşük seviye ve ağırlıklı yeni siparişler kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Zayıf PMI verisinin ardından offshore piyasada yuan bir kez daha 7.30 seviyesini zorluyor.

Çin'in hizmet faaliyeti, zayıf talep ve teşviklerin tüketimi canlandırmada yetersiz kalması nedeniyle, Ağustos ayında son sekiz ayın en yavaş temposunda genişledi.

Caixin/S&P Küresel hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Temmuz ayındaki 54,1 seviyesinden Ağustos ayında 51,8'e düştü. Bu, COVID-19'un birçok tüketiciyi evlerine hapsettiği Aralık ayından bu yana en düşük seviye oldu.

Endekste 50 puan seviyesi, aktivitedeki genişleme ile daralmadan birbirinden ayıran nokta olarak bulunuyor.

Veriler, geçen hafta açıklanan ve sektörün düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteren resmi hizmetler PMI verileriyle genel olarak uyumlu oldu.

Yaz aylarındaki rekor sayıdaki yolcu demiryolu seferleri ve muhteşem gişe kazançları bile verileri artırmada başarısız oldu. Geçen hafta NBS hizmet sektörü PMI verisi 51,0 seviyesinde açıklandı.

Caixin/S&P'nin hem imalat hem de hizmet faaliyetini içeren bileşik PMI'ı Temmuz ayındaki 51,9 seviyesinden 51,7'ye gerileyerek, Ocak ayından bu yana en zayıf seviyeye geldi. Endeks bu düşüşe rağmen son sekiz aydır genişleme bölgesinde kalmaya devam ediyor.

Şi G20'ye katılmayacak

Öte yandan küresel arenada Çin ile ilgili haberler biraz daha siyasi yönü ile öne çıkar durumda. Çin Devlet Başkanı Şi CinpingHindistan’da gerçekleşecek olan G-20 toplantısına katılmıyor. 2008’den bu yana liderler düzeyinde gerçekleştirilen toplantılara Çin ilk kez lider düzeyinde katılmamış olacak.