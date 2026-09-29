Çin'de rekor üretim: Tarımda 150 milyon ton barajı ilk kez aşıldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından kamuoyuna duyurulan resmi verilere göre, ülke genelinde yürütülen yazlık tarım faaliyetleri rekor rekolteyle sonuçlandı. Üretim miktarı bir önceki döneme göre artış kaydederek 149,78 milyon ton seviyesine yükseldi ve iç piyasa arzı açısından tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Ekim alanları ve verimlilik eş zamanlı arttı

Elde edilen rekor rekoltede, tarım arazilerinin etkin kullanımı ve iklim şartlarına dayanıklı tohum teknolojilerinin uygulanması belirleyici oldu. Tahıl ekilen toplam alan miktarının korunmasının yanı sıra hektar başına düşen verimin yükselmesi, toplam üretim hacminin beklentilerin üzerine çıkmasını sağladı.

Küresel gıda arzı ve güvenliği için kritik adım

Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden ve tüketicilerinden biri olan Çin'in elde ettiği bu üretim başarısı, ulusal gıda güvenliğini pekiştirdi. Uzmanlar, iç piyasadaki arz istikrarının sağlanmasının küresel gıda fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmeye de olumlu katkı sunacağını öngörüyor.