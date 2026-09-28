Çin'de sanayi şirketlerinin kârı ağustosta yüzde 4,2 arttı
Çin’de sanayi şirketlerinin toplam kârı ağustosta yıllık bazda yüzde 4,2 artarak yükselişini sürdürdü. Sanayi şirketlerinin ocak-ağustos dönemindeki kar artışı ise yüzde 15,7’ye ulaştı.
Çin'de sanayi şirketlerinin toplam kârı , ağustos ayında yıllık bazda yüzde 4,2 artarak bu yılki artış ivmesini sürdürdü.
Çin Ulusal İstatistik Bürosundan (NBS) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,98 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 arttı.
Sanayi şirketlerinin kârı, ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 artış kaydetti.
Sektörel bazda kârlılık, madencilikte yüzde 35,1, imalat sanayisinde yüzde 17,4 artarken elektrik, ısı, gaz ve su tedarik sektöründe yüzde 12 azaldı.
Elektronik imalatı iş kolunda kârlar yüzde 110 artarak toplam kâr artışının yüzde 62'sini oluşturdu.
Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karı 2025'te yüzde 0,6 artarak önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti.
Kârlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.