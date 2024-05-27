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Çin'de sanayi şirketlerinin karları artış kaydetti

Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış kaydetti.

Haber Merkezi
AA
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Çin'de sanayi şirketlerinin karları artış kaydetti
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Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârları, Ocak-Nisan 2024 döneminde 2,09 trilyon yuana (yaklaşık 289 milyar dolar) ulaştı.

Toplam kârlılık, nisan ayında yıllık bazda sabit kalırken ilk dört ayda ilk çeyrekteki yüzde 4,3'lük artış oranını korudu.

Çin'de sanayi kuruluşlarının kârları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalırken 2024'ün ilk iki ayında yüzde 10,2 artış kaydetmiş, mart ayında ise yüzde 3,5 azalmıştı.

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