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Çin'de sanayi şirketlerinin kârları geriledi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, kasımda yıllık yüzde 8,4 azalarak 3 aydır süren düşüş eğilimini sürdürdü.

Haber Merkezi
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Çin'de sanayi şirketlerinin kârları geriledi
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Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,74 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Kasım 2024 döneminde 6 trilyon 667 milyar yuana (yaklaşık 913 milyar dolar) ulaştı. Sanayi şirketlerinin karları, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 azalarak 3 aydır süregelen düşüş eğilimini devam ettirdi.

Toplam kar, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 azalırken, 10 aylık bazda bu rakam yüzde 4,3 düşüş şeklindeydi.

Karlılık, devlete ait şirketlerde yüzde 8,4, özel sektör işletmelerinde ise yüzde 1 azaldı.

Sanayi şirketlerinin karları ağustosta yüzde 17,8, eylülde yüzde 27,1 ve ekimde yüzde 10 azalmıştı.

Canlandırma tedbirlerinin etkileri henüz reel ekonomiye yansımadı

Sanayi karlılığındaki düşüş, dünyanın en geniş sanayi üretimine sahip Çin'de zayıf iç talep, deflasyon, gayrimenkul sektöründeki düşüş gibi kronikleşen problemlerin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Çin'de hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, eylül sonundan itibaren bazı canlandırma tedbirleriyle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atsa da bunların etkilerinin henüz reel ekonomiye yansımadığı görülüyor.

Çin ekonomisi, 9 ayda yüzde 4,8 büyüyerek hükümetin bu yıl için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans sergilemişti.

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