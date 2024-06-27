Çin'de sanayi şirketlerinin karları ilk 5 ayda yüzde 3,4 arttı

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,75 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, Ocak-Mayıs 2024 döneminde 2,75 trilyon yuana (yaklaşık 380 milyar dolar) ulaştı.

Karlılık, 41 iş kolunun 32'sinde artarken, ilk 4 aydaki yüzde 4,3'lük artış oranının gerisinde kaldı.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalmıştı.