Çin'de sanayi şirketlerinin kârları yüzde 1,5 azaldı

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,80 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Temmuz 2025'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 azaldı.

Karlılıktaki mayıs ve haziran aylarında kaydedilen düşüş temmuzda azalarak da olsa devam etti.

Analistler, Çinli şirketlerin, ABD ile Çin arasında devam eden tarife müzakerelerinin halen anlaşmayla sonuçlanmamış olmasının yarattığı belirsizliğinin etkilerini hissettiği değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi şirketlerinin karları, yılın ilk 7 ayında yüzde 1,7 azaldı. Böylece karlılıkta ilk 4 ayda kaydedilen yüzde 1,4'lik artış son 3 ayda negatife döndü.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, mayısta yüzde 9,1, haziranda ise yüzde 2,8 azalmıştı.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan gümrük tarifesi restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Öte yandan Çin, ABD'nin tarife artışlarına karşı küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kontrol ve kısıtlamalar getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke heyetleri müzakerelerin yeni turu için 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir araya gelmiş ve önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Heyetler, 28-29 Temmuz'da İsveç'in Stockholm şehrinde yürüttükleri yeni tur müzakerelerde tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı.