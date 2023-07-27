Çin'de sanayi şirketlerinin karlarında düşüş

Çin'in sanayi şirketlerinin karları, azalan talebin şirketlerin kar marjlarına zarar vermesiyle birlikte Haziran ayında da düşüş gösterdi.

Sanayi şirketlerin karların Ocak-Haziran döneminde yüzde 16,8 düştü. Ocak-Mayıs döneminde düşüş yüzde 18,8 olmuştu.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre sadece Haziran ayında sanayi şirketlerinin karları yüzde 8,3 oranında azaldı. Karlar Mayıs ayında yüzde 12,6 oranında düşmüştü.

NBS'de Sun Xiao yaptığı açıklamada, sanayi şirketleri karlarının "yılbaşından bugüne kadar olan düşüşlerini aydan aya daralttığını" belirterek, çabaların merkezi hükümetin talebi genişletmek için "makro politikaları bilimsel ve kesin bir şekilde uygulama" direktiflerine odaklanacağını söyledi.

İlk 6 ayda kamu şirketlerinin karları yüzde 21, yabancı şirketlerin yüzde 12,8 ve özel sektör şirketlerinin yüzde 13,5 oranında düşüş gösterdi.

6 aylık dönemdea 41 ana sanayi sektörünün 29'unda kârlar düşerken, demir metal eritme ve haddeleme işleme endüstrisi en derin düşüşü gösteren sektör oldu.