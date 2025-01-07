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Çin'de tahvil getirileri düşüşünü sürdürebilir

Capital Economics, Çin'de devlet tahvili getirilerinde düşüşün yavaşlayarak devam etmesini bekliyor.

Haber Merkezi
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Çin'de tahvil getirileri düşüşünü sürdürebilir
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Capital Economics'ten James Reilly, Çin devlet tahvili getirilerinin, 10 yıllık getirinin yaklaşık %1,60 ile rekor düşük seviyeye inmelerine rağmen, düşüşün daha da devam edebileceğini söyledi.

Kıdemli piyasa ekonomisti Reilly, Çin'in son ekonomik verilerinin zayıf kalması ve şimdiye kadar açıklanan politika önlemlerinin büyüme beklentilerini artırmaması nedeniyle PBOC'nin faiz indirimi beklentisinin artmasının bunda bir faktör olduğunu ifade etti.

Reilly, bir diğer faktörün de diğer Çin piyasalarından güvenliğe kaçış olduğunu ekledi.

Capital Economics, 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün büyük kısmının muhtemelen sona erdiğini ancak, tahvil faizinin 2025 sonuna kadar yaklaşık 10 baz puan daha düşeceğini tahmin ediyor.

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