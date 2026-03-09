Çin’de talep daralması küresel endişeyi büyütüyor

Çin ekonomisi, uzun yıllar boyunca küresel büyümenin en güçlü itici gücü olarak tanımlandı. Ancak son dönemde iç talepteki daralma ve gayrimenkul sektöründe derinleşen sorunlar, bu gücün giderek zayıfladığını gösteriyor. Orta sınıfın geleceğe dair güven kaybı, tüketici harcamalarını sınırlarken, bu eğilim ülkenin büyüme performansını doğrudan baskı altına alıyor.

Gayrimenkulde kırılganlık derinleşiyor

Gayrimenkul sektörü, Çin’in ekonomik yapısında kritik bir rol oynuyor. Yıllarca büyümenin lokomotifi olarak görülen bu alan, artık borç yükü ve arz fazlası nedeniyle kırılgan bir noktaya dönüşmüş durumda. Büyük inşaat şirketlerinin finansal sıkıntıları bankacılık sistemine yansıyor, hanehalkı güvenini zedeliyor ve tüketim eğilimlerini daha da daraltıyor.

Hükümetin teşvik paketleri ve para politikası adımları, ekonomiyi desteklemeyi amaçlasa da yapısal sorunların kısa vadede çözülmesi kolay görünmüyor. Genç işsizlik oranının yüksekliği, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve tüketici güvenindeki zayıflık, iç talebin toparlanmasını güçleştiriyor. Bu tablo, küresel yatırımcıların Çin’e yönelik beklentilerini temkinli hale getiriyor.

Küresel dengeler üzerindeki etkiler

Çin’in büyüme performansı, yalnızca ülke içi değil, küresel ticaret dengeleri açısından da belirleyici. Talep daralması, enerji ve hammadde ihracatçısı ülkeler için gelir kaybı anlamına gelirken, küresel şirketler için satış hacimlerinde daralma riskini beraberinde getiriyor. Bu nedenle Çin’deki ekonomik gelişmeler, dünya ekonomisinin geleceği açısından kritik önemde değerlendiriliyor.

Çin’in yeniden güçlü bir büyüme patikasına girebilmesi için yapısal reformların hızlanması, tüketici güveninin yeniden tesis edilmesi ve emlak sektöründeki kırılganlığın giderilmesi gerekiyor. Aksi halde, dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki bu yavaşlama, küresel dengeler üzerinde uzun süreli etkiler yaratabilir.