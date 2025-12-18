Çin'de temel metal ve demir cevheri üretimi arttı

Ham demir cevheri üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 83,03 milyon metrik tona ulaştı.

Alümina üretimi kasım ayında yıllık bazda %7,6 yükselerek 8,14 milyon metrik ton olarak gerçekleşti. Rafine bakır üretimi ise %11,9’luk güçlü bir artışla 1,24 milyon metrik tona çıktı.

Kurşun üretimi yıllık bazda %7,8 artış göstererek 705 bin metrik ton seviyesine ulaştı. Çinko üretimi de %13,3 oranında yükselerek 654 bin metrik ton olarak kaydedildi.