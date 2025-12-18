Çin'de temel metal ve demir cevheri üretimi arttı
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkede kasım ayında metal üretiminde yıllık bazda artış kaydedildi.
Ham demir cevheri üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %3,7 artarak 83,03 milyon metrik tona ulaştı.
Alümina üretimi kasım ayında yıllık bazda %7,6 yükselerek 8,14 milyon metrik ton olarak gerçekleşti. Rafine bakır üretimi ise %11,9’luk güçlü bir artışla 1,24 milyon metrik tona çıktı.
Kurşun üretimi yıllık bazda %7,8 artış göstererek 705 bin metrik ton seviyesine ulaştı. Çinko üretimi de %13,3 oranında yükselerek 654 bin metrik ton olarak kaydedildi.