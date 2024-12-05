Çin’de teşvik beklentileri sürüyor

Danske Bank'tan Allan von Mehren, Çin'in yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda teşvik konusunda daha fazla sinyal gönderebileceğini söyledi.

Xi Jinping ve diğer liderlerin katıldığı etkinlikte önümüzdeki yıl için ekonomik öncelikler belirleniyor.

Allan von Mehren, mart ayına kadar resmiyet kazanmasa da muhtemelen bir büyüme hedefi belirleneceğini vurguladı.

Bu hedef yakından takip edilecek. Hükümet danışmanları 2025 hedefinin yüzde 5 olması gerektiğini söylerken von Mehren bunun teşviklerin devam edeceği ve ekonomiye güven duyulduğu anlamına geleceğini belirtti,

Bununla birlikte, Trump'ın ticaret savaşını önemli ölçüde tırmandırması halinde bu kadar yüksek bir hedefi tutturma konusunda isteksizlik yaşanabileceğini ve hedefin tutturulamaması riskinin ortaya çıkabileceğini de vurgulayan von Mehren, “Ancak bana göre şirketlere ve yerel yönetimlere büyümenin yüksek bir öncelik olduğunu göstermeleri gerekiyor, bu yüzden benim bahsim yüzde 5'lik bir hedeften yana” dedi.