Çin'de toparlanmanın temeli henüz sağlamlaşmadı

Çin devlet medyasının bildirdiğine göre Çin yönetimi, ekonomik toparlanmanın temelinin henüz sağlam olmadığını ve her an çeşitli beklenmedik faktörlerin ortaya çıkabileceğini belirtti.

Çin'in resmi Xinhua Haber Ajansı tarafından yayımlanan bir habere göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) merkez komitesi bir bildiride, ülkenin kalkınmasının hala talep daralması, arz şoku ve zayıflamış beklentiler dahil olmak üzere üçlü baskılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.