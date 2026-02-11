Çin'de tüketici enflasyonu yavaşladı, üretici fiyatlarındaki düşüş sürdü

Çin’de tüketici enflasyonu ocak ayında gıda fiyatlarındaki düşüşle yavaşlarken, üretici fiyatlarında düşüş 40’ıncı ayda da devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosu’nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 0,2 artarak aralık ayındaki yüzde 0,8’lik yükselişin altında kaldı. Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler yüzde 0,4’lük artış bekliyordu.

Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 gerileyerek aralık ayındaki yüzde 1,1’lik artışın tersine döndü. Gıda dışı fiyatlar ise yüzde 0,4 yükseldi; bu oran aralıkta yüzde 0,8 olmuştu. Büro yetkilileri, yavaşlamayı baz etkisine bağladı. Geçen yılki Çin Yeni Yılı ocak ayına denk gelirken, bu yıl şubat ayında kutlanacak.

ÜFE geriledi

Capital Economics ekonomisti Zichun Huang, “Tüketici fiyat enflasyonu mevsimsel dalgalanmayla yumuşadı ve şubatta yeniden yükselmesi muhtemel. Ancak arz-talep dengesizlikleri sürdükçe deflasyonist baskıların ortadan kalkmasını beklemiyoruz” dedi.

Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 0,8 arttı; aralıkta yüzde 1,2 yükselmişti. Aylık bazda ise TÜFE ocakta yüzde 0,2 artarak aralıkla aynı seviyede kaldı.

eToro Analisti Zavier Wong, “Daha yumuşak ama pozitif TÜFE verisi, enflasyon baskısı olmadan hedefli teşvik kapısını açık tutuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ocakta yıllık yüzde 1,4 geriledi. Bu oran aralıkta yüzde 1,9 düşüş olarak kaydedilmişti. Böylece ÜFE art arda 40. ayda da deflasyonda kaldı. Beklenti yüzde 1,5’lik düşüştü. Aylık bazda ÜFE yüzde 0,4 yükseldi; aralıkta artış yüzde 0,2 olmuştu. Artışta demir dışı metal fiyatlarındaki sıçrama etkili oldu.

Deflasyonist baskı hafifledi

Pinpoint Asset Management ekonomisti Zhiwei Zhang, “Aylık enflasyon verisi, imalat sektöründeki deflasyonist baskının hafiflediğini gösteriyor” dedi.

İstatistik bürosu ayrıca TÜFE ve ÜFE sepetlerini beş yılda bir yapılan rutin güncellemeden geçirdiğini açıkladı. Yeni sepet ev güvenlik ekipmanları, yaşlı bakım ürünleri, bulaşık makineleri ve internet tabanlı sağlık hizmetlerini kapsıyor. TÜFE sepetinde hizmetlerin ağırlığı artırılırken, malların ağırlığı azaltıldı.