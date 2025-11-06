Çin’de tüketici güveni ekimde zayıfladı

BofA Securities ekonomistlerine göre, Çin'in tüketici güveni ekim ayında bir önceki yılın yüksek baz etkisi nedeniyle muhtemelen zayıfladı.

Ekonomistler, perakende satış büyümesinin eylüldeki yüzde 3'ten ekimde yıllık bazda yüzde 2'ye gerilemesinin beklendiği belirttiler.

Eylül 2024'te açıklanan kapsamlı teşvik paketi ekonomik büyümeyi desteklemiş ve iç talebi artırmıştı. Ancak bu yılki Bekârlar Günü çevrim içi alışveriş festivali için yapılan tanıtım kampanyalarının "daha sınırlı" olduğu ifade edildi.

Ekonomistler ayrıca, yüksek karşılaştırma bazına bağlı olarak otomobil ve beyaz eşya satışlarının da ekim ayında zayıflamış olabileceğini belirtti.