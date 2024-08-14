Çin’de tüketim için emeklilere yardım önerisi

Nomura Global Markets Research ekonomistleri, Çin'in tüketimi desteklemek ve eşitsizliği azaltmak için yoksullara, özellikle de kırsal kesimdeki yaşlılara yönelik emeklilik yardımlarını artırmayı düşünmesi gerektiğini savunuyorlar.

Çin'in tüketim oranının sadece gelişmiş ekonomilere kıyasla değil, aynı zamanda benzer gelişim aşamasındaki ekonomilere kıyasla da düşük olduğu belirten Nomura, yatırım ve ihracata aşırı bağımlılık ve gelir eşitsizliği, düşük tüketimin bazı temel yapısal etkenler olduğunu vurguladı.

Hızla yaşlanan nüfusun da tüketim üzerinde önemli bir engel haline geldiğini ifade eden Nomura, "Pekin'in uzun zamandır tüketimi artırma ihtiyacının farkında olmasına ve hem reformları hem de kısa vadeli teşvikleri benimsemesine rağmen, bu çabaların şimdiye kadar sınırlı ilerleme kaydetti" dedi.