Çin'de üretici deflasyonu derinleşirken, tüketici enflasyonu yavaşladı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, üretici fiyat endeksi Eylül ayında yıllık bazda %2,8 düştü ve üst üste iki yıl deflasyonist bölgede kaldı. Açıklanan veri, Ağustos ayında kaydedilen %1,8'lik düşüşü genişletti ve ekonomistlerin beklediği %2,5'lik düşüşün altında kaldı.

Aylık bazda üretici fiyatları Eylül ayında %0,6 düştü.

Çin İstatistik Bürosu istatistikçi Dong Lijuan, üretici deflasyonunun kötüleşmesinin başlıca nedeninin küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yetersiz iç talep olduğunu söyledi.

Dong, demirli metal, petrol ve gaz ile kömür sektörlerindeki fiyatların Eylül ayında bir yıl öncesine göre daha sert bir şekilde düştüğünü ve bunun üretici fiyatlarındaki daha büyük bir düşüşe yansıdığını belirtti.

Tüketici fiyatları ise Eylül ayında bir yıl öncesine göre %0,4 arttı ve Ağustos ayındaki %0,6'lık büyümeden daha da geri çekildi. Ekonomistler, tüketici fiyatlarının yıllık bazda %0,6 arttığını tahmin ediyorlardı.

Aynı ayda gıda fiyatları yıllık bazda %3,3 artış gösterdi. İstatistik Bürosu, domuz eti, taze sebze ve meyve fiyatlarının Eylül ayında yıllık bazda daha büyük artışlar kaydettiğini bildirdi.

Gıda dışı fiyatlar enerji fiyatlarındaki daha büyük düşüş nedeniyle Ağustos ayındaki %0,2'lik artışın tersine döndü ve Eylül ayında yıllık bazda %0,2 düştü.

Aylık bazda, Çin'in tüketici enflasyonu Ağustos ayındaki %0,4'lük artışın ardından, Eylül ayında sabit kaldı.

Çin'in değişken gıda ve enerji fiyatları hariç çekirdek enflasyonu, Ağustos ayındaki %0,3'lük artıştan sonra, Eylül ayında %0,1 oldu ve üç yıldan uzun süredir en düşük seviyeye geldi.

Çin'in zayıflayan iç talebi, esas olarak gayrimenkul piyasasındaki uzun süreli düşüşten kaynaklandı ve Pekin'i geçen ay mücadele eden ekonomiyi canlandırmak için bir dizi teşvik önlemi uygulamaya koydu.

Bu önlemler arasında tüketiciler için faiz ödemelerini azaltmak ve harcamayı teşvik etmek için ipotek oranlarını düşürmenin yanı sıra bankaların tüketicilere borç vermesi için milyarlarca dolar likidite enjekte etmek yer alıyor.

Maliye Bakanı Lan Foan, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında bu yıl daha fazla "karşıt döngüsel önlem" alınacağını söyledi; ancak yetkililer, yatırımcıların dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki deflasyonist baskıları hafifletmesini umduğu mali teşviklerin boyutu veya zamanlaması konusunda ayrıntı vermedi.

Analistler ve yatırımcılar, önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen Çin parlamentosu toplantısında daha spesifik önerilerin açıklanmasını bekliyor.