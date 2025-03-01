Çin'de üretim faaliyetleri global ticari risklerine rağmen genişledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre, resmi üretim satın alma yöneticileri endeksi (PMI) şubat ayında 50,2 olarak gerçekleşti. Bu endeksin, ocak ayındaki 49,1 ve ekonomistlerin tahmin ettiği 49,9'a ile karşılaştırıldığında olumlu bir veriye işaret etti.

Endekste 50,0 eşiği genişlemeyi daralmadan ayırıyor.

Çin'in imalat faaliyeti, fabrikaların "Ay Yeni Yılı" tatilinden birkaç gün önce faaliyetlerini askıya almasıyla ocak ayında daralma bölgesine düşmüştü.

Pinpoint Asset Management Baş Ekonomisti Zhiwei Zhang, PMI çıktısını yorumlarken, uzun tatil nedeniyle yılın ilk iki ayındaki okumaları yorumlamanın genellikle zor olduğunu söyledi.

Zhang, "Bana kalırsa ekonomi istikrarlı, ancak bunu doğrulamak için perakende satışlar ve endüstriyel üretimle ilgili daha fazla veri yayınlanmasını beklememiz gerekiyor." dedi.

Veriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin'in fentanil ticaretindeki rolü nedeniyle Çin'den yapılan ithalata yüzde10 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından geldi. Ekonomistler, bu hareketin Çin'in üretim faaliyetini zayıflatacağını ve ihracatın büyümenin temel itici gücü rolünü zayıflatacağını söylüyor.

Birçok Çinli üretici şubat ayının başlarında uygulanan yüzde10'luk ek tarifelere dayanabileceklerini düşünürken, salı günü yürürlüğe girmesi planlanan yeni tarife artışı, birçok işletmenin zaten çok ince olan kar marjlarının daha da daralabileceği için acının iki katına çıkması ve ileride daha fazla zorluk anlamına geliyor.

Açıklanan veriler ayrıca üretim alt endeksinin ocak ayındaki 49,8'e kıyasla şubat ayında 52,5'e yükseldiğini gösterdi. Şubat ayında toplam yeni siparişler için alt endeks, ocak ayındaki 49,2'ye kıyasla 51,1'e yükselirken, yeni ihracat siparişleri için gösterge onuncu ay üst üste daralma bölgesinde kalırken, ocak ayındaki 46,4'e kıyasla 48,6'ya yükseldi.

Bu arada, istatistik bürosunun söylediğine göre hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan Çin'in imalat dışı PMI'sı da ocak ayındaki 50,2'den 50,4'e geldi.

Hizmet faaliyetlerini izleyen alt endeks, ocak ayındaki 50,3'ten şubat ayında 50,0'a düştü.