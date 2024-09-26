Çin’de üst düzey liderlerden olağanüstü ekonomi toplantısı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ekonomide son gelişmeleri değerlendirmek için üst düzey liderlerden oluşan bir ekiple toplantı düzenledi.

Çin’in resmi Xinhua Haber Ajansı, 24 kişiden oluşan Politbüro'nun ülkenin ekonomik hedeflerini tamamlamaya yemin ettiğini bildirirken, yetkililerin hükümetin gerekli mali harcamaları sağlaması ve emlak piyasasını istikrara kavuşturması gerektiği ve buna yeni ticari konut inşaatının arzını sınırlamasının da dahil edildiğini açıkladı.

Yetkililer Politbüro’nun güçlü faiz indirimleri için de karar aldığını açıkladı.

Karar alma organı, genellikle sadece nisan, temmuz ve aralık aylarında toplanıyor. Resmi açıklamalara göre, sürpriz olağanüstü bir toplantı en son, Çin'in Kovid-19 salgınında zor zamanlar geçirdiği Mart 2020 tarihinde yapıldı.

Toplantı, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng'in ekonomiyi canlandırmak için iddialı bir politika paket açıklamasından iki gün sonra yapıldı.

Çin’de önemli teşvik paketi

Çin Merkez Bankası (PBOC), 24 Eylül’de ülkenin bu yılki yüzde 5 büyüme hedefini tutturma yolunda en kapsamlı teşvik paketini açıklamıştı.

PBOC Başkanı Pan Gongsheng yedi günlük ters repo faizinin yüzde 1,7’den yüzde 1,5’e indirildiğini, zorunlu karşılıkların 0,5 yüzde puan düşürülerek 1 trilyon yuanlık (142 milyar dolarlık) likidite sağlanacağını duyurmuştu.

Banka böylece zorunlu karşılıkları en az 2020’den bu yana en düşük seviyesine çekmişti.

PBOC konut kredi faizlerini indirirken ikinci konut alımlarını düzenleyen kuralları yumuşatmış ve ikinci kez konut alanlar için asgari peşinat oranını yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürmüştü.