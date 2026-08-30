Çin'de 6 ayda 35 bin yabancı sermayeli şirket kuruldu!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kaynak ülke ve bölgelere göre bakıldığında, Kuşak ve Yol işbirliğine katılan ülkelerden Çin’de yeni kurulan şirketlerin sayısı yüzde 19,3 arttı.

Arap ülkelerinden gelen şirketlerin sayısında yüzde 20,6, Afrika Birliği üyesi ülkelerden gelen şirketlerin sayısında ise yüzde 42,8 artış kaydedildi.

Bu artışlar, ABD, İngiltere ve Japonya kaynaklı şirket sayısındaki düşüşün etkisini etkin şekilde dengeledi.

Buna karşılık ABD, İngiltere ve Japonya kaynaklı yeni şirketlerin sayısı sırasıyla yüzde 10,7, yüzde 21,4 ve yüzde 34,9 geriledi.

Sektörel dağılıma göre, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yeni kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısı yüzde 27,1, toptan ve perakende ticarette yüzde 11,9, konaklama ve yiyecek-içecek sektöründe ise yüzde 11,7 arttı.

Veriler, Çin tüketici pazarının yabancı yatırımcılar açısından cazibesini koruduğunu ve bazı sektörlerde daha da güçlendirdiğini gösteriyor.