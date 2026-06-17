Çin'de yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıkları 600 milyar doları aştı

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı ve Devlet Döviz İdaresi (SAFE) Başkanı Zhu Hexin, 17 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Lujiazui Forumu'nda Çin'in sermaye hesabı açılımına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Zhu Hexin, 2025 yıl sonu itibarıyla Çin'de yerleşik kuruluşların yurt dışı varlıklarının 8 trilyon doları aştığını, doğrudan yabancı yatırım stokunun ise 4 trilyon dolara ulaştığını açıkladı. Yabancı yatırımcıların yurt içi hisse senedi ve tahvil piyasasındaki varlığı da 1 trilyon doları geçti.

2025 yılında Çin'in fiili yabancı yatırım kullanımının 100 milyar doları aştığını belirten Zhu Hexin, bu tutamın yaklaşık üçte birinin yüksek teknoloji sektörlerine yöneldiğini vurguladı. Tıbbi cihazlar alanına gelen doğrudan yabancı yatırımlar yaklaşık yüzde 42, havacılık ve uzay sektöründekiler ise yaklaşık yüzde 23 oranında artış kaydetti.

2026 yılı birinci çeyreği sonu itibarıyla yabancı yatırımcıların yurt içi hisse senetlerindeki varlığı yaklaşık 600 milyar dolara ulaşırken, yalnızca bilgi teknolojileri sektöründeki yatırımların 90 milyar doları aştığı açıklandı.

Zhu Hexin, kolaylaştırma politikasında tek işlem bazlı yaklaşımdan varlık bazlı yaklaşıma geçileceğini ve bu çerçevede iyi yönetilen, kredi değerliliği yüksek firmalara daha fazla kolaylık tanınacağını kaydetti.