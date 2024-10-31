Çin’de yapılan tahvil operasyonunun sonuçları belli oldu
Çin MB, ekim ayında açık piyasa operasyonları ile nette 200 milyar yuan tutarında devlet tahvili aldı.
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Çin Merkez Bankası (PBOC), ekim ayında toplam 500 milyar yuan tutarında doğrudan ters repo operasyonu düzenlediğini bildirdi.
Ters repo operasyonlarının vadesi 6 ay olarak belirlendi.
Yapılan açıklamada, Ekim ayında açık piyasa operasyonu ile nette 200 milyar yuan tutarında Devlet Tahvili alımı yapıldığı vurgulandı.
Küresel Ekonomi