Çin'de yeni 'faiz indirimi' hazırlığı

Çin'de büyümeyi desteklemek için yeni adım bekleniyor.

Bloomberg'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Industrial & Commercial Bank of China Ltd, China Construction Bank Corp ve diğer bazı bankalar yerel para birimi cinsi mevduatlarında bazı önemli vadelerde 5 ve 20 baz puan arasında indirim yapabilir.

Çinli bankalar büyümeyi desteklemek için haziran ve geçen sene eylül ayında da mevduat faizini benzer oranlarda düşürmüştü.

Konut kredilerinin ödenmemiş bölümlerinin faizi düşürülecek

Öte yandan Çin, 38,6 trilyon yuan (5.3 trilyon dolar) tutarındaki mevcut konut kredilerinin bir kısmı için ev sahiplerinin borçlanma maliyetlerini bugünden itibaren düşürmeye yöneliyor.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, faiz indirimleri yalnızca ilk konut için alınmış kredilerini etkileyecek.