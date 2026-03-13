  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin’de yeni kredi hacmi Şubat ayında sert düştü
Çin’de yeni kredi hacmi Şubat ayında sert düştü

Çin bankaları şubat ayında 900 milyar yuan (130 milyar dolar) tutarında yeni yuan kredisi verdi. Bu rakam, ocak ayında kaydedilen 4,71 trilyon yuanın oldukça altında kaldı ve analist beklentilerini karşılamadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Analistler şubat ayında yeni yuan kredilerinin 979 milyar yuan seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyordu.

Toplam yuan kredi bakiyesi şubat ayında yıllık bazda %6,0 arttı. Bu oran ocakta %6,1 olarak kaydedilmişti. Analistler %6,0’lık bir büyüme bekliyordu.

