Çin’de yeni kredi hacmi Şubat ayında sert düştü
Çin bankaları şubat ayında 900 milyar yuan (130 milyar dolar) tutarında yeni yuan kredisi verdi. Bu rakam, ocak ayında kaydedilen 4,71 trilyon yuanın oldukça altında kaldı ve analist beklentilerini karşılamadı.
Analistler şubat ayında yeni yuan kredilerinin 979 milyar yuan seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyordu.
Toplam yuan kredi bakiyesi şubat ayında yıllık bazda %6,0 arttı. Bu oran ocakta %6,1 olarak kaydedilmişti. Analistler %6,0’lık bir büyüme bekliyordu.