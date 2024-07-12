Çin'de yeni krediler beklentilerin altında kaldı

Analistler, yeni yuan kredilerinin Haziran ayında 2,25 trilyon yuana sıçrayacağını, bir önceki ay 950 milyar yuanın iki katından fazla ancak bir yıl önceki 3,05 trilyon yuandan daha az olacağını tahmin ediyorlardı.

Çin Merkez Bankası, yılın ilk yarısında yeni yuan kredilerinin toplam 13,27 trilyon yuan olduğunu açıkladı.

Geniş M2 para arzındaki büyüme Haziran ayında keskin bir şekilde yavaşlayarak bir önceki yıla göre %6,2'ye geriledi.

Outstanding yuan kredi büyümesi de yavaşlayarak Mayıs ayındaki %9,3'e kıyasla bir önceki yıla göre %8,8'e geriledi. Analistlerin beklentisi %9,0 idi.