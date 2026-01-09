Çin’de yıllık enflasyon aralık ayında 34 ayın zirvesine çıktı

Çin’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında yıllık yüzde 0,8 artarak kasımdaki yüzde 0,7’nin üzerine çıktı ve beklentilerle uyumlu gerçekleşti.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre artışta taze sebze fiyatlarındaki yüzde 18,2 ve sığır eti fiyatlarındaki yüzde 6,9’luk yükseliş etkili oldu. Çekirdek enflasyon ise gıda ve enerji hariç yüzde 1,2 ile değişmedi.

Buna karşın 2025 yılının tamamında tüketici fiyat artışı yüzde 0 oldu ve politika yapıcıların “yaklaşık yüzde 2” hedefinin oldukça altında kaldı. Aralıkta domuz eti fiyatları yıllık yüzde 14,6 düşerken, altın takı fiyatları yüzde 68,5 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,2 yükseldi.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) aralıkta yıllık yüzde 1,9 gerileyerek üç yılı aşkın süredir süren deflasyonun devam ettiğini gösterdi; 2025 genelinde ÜFE yüzde 2,6 düştü. Yetkililer, küresel emtia fiyatları ve kapasite kontrolü politikalarının etkisine işaret etti.