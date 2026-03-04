Çin’de zayıf PMI sonrası yeni teşvik beklentisi güçleniyor

Çin’de şubat ayı PMI göstergeleri yılın başında ekonomik faaliyette daralmaya işaret etti. Verilerin, ilave teşvik adımlarının önünü açabileceği belirtildi.

Pinpoint Asset Management’tan Zhiwei Zhang, Orta Doğu’daki savaşın en az mart ayında küresel ekonomi ve Çin üzerinde baskı oluşturacağını öngördü. Ekonomist, Çin hükümetinin bu yıl esnek politika duruşu benimseyeceğini ifade etti.

Önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyetin daha da yavaşlaması halinde Pekin’in baskıyı hafifletmek için yatırımları ılımlı şekilde artırabileceği belirtildi. Bu hafta düzenlenen Ulusal Halk Kongresi’nde açıklanacak ekonomik hedeflerin politika görünümüne ışık tutacağı kaydedildi.