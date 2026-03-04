Çin’de zayıf PMI sonrası yeni teşvik beklentisi güçleniyor
Şubat ayı PMI göstergeleri Çin’de ekonomik aktivitenin zayıfladığına işaret ederken, analistler Orta Doğu’daki savaşın küresel ekonomiyle birlikte Çin üzerinde de baskı yaratabileceğini ve Pekin’in teşvik adımlarını artırabileceğini ifade ediyor.
Çin’de şubat ayı PMI göstergeleri yılın başında ekonomik faaliyette daralmaya işaret etti. Verilerin, ilave teşvik adımlarının önünü açabileceği belirtildi.
Pinpoint Asset Management’tan Zhiwei Zhang, Orta Doğu’daki savaşın en az mart ayında küresel ekonomi ve Çin üzerinde baskı oluşturacağını öngördü. Ekonomist, Çin hükümetinin bu yıl esnek politika duruşu benimseyeceğini ifade etti.
Önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyetin daha da yavaşlaması halinde Pekin’in baskıyı hafifletmek için yatırımları ılımlı şekilde artırabileceği belirtildi. Bu hafta düzenlenen Ulusal Halk Kongresi’nde açıklanacak ekonomik hedeflerin politika görünümüne ışık tutacağı kaydedildi.