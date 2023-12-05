Çin’deki halk arz fonlarının büyüklüğü 3,8 trilyon dolar

Çin Varlık Yönetimi Derneği’nin verilerine göre, Çin’deki halka arz fonlarının yönetimi altındaki varlıkların ekim ayı sonu itibarıyla toplamı 27,38 trilyon yuan'a (yaklaşık 3,85 trilyon dolar) ulaştı.

Dernek, ekim sonu itibarıyla toplam 11 bin 268 halka arz fonunun 144 fon yönetim şirketi tarafından işletildiğini belirtti.

Veriler, kapalı uçlu fonların ölçeğinin 3,73 trilyon yuan’a yaklaştığını, açık uçlu fonların ise yaklaşık 23,7 trilyon yuan olduğunu gösterdi. Dernek, 144 fon yönetimi şirketinden 48’inin yabancı sermayeli, 96’sının ise yerli şirketler olduğunu belirtti.