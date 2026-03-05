Çin'den 1990'lardan bu yana en düşük büyüme hedefi

Çin, Perşembe günü 2026 yılı için GSYH büyüme hedefini yüzde 4,5 – yüzde 5 aralığında belirledi. Bu hedef, 1990’ların başından bu yana kaydedilen en düşük büyüme hedefi oldu.

Şimdiye kadarki en düşük hedef

Perşembe günü yayımlanan hükümet çalışma raporunda yer alan bu hedef, son üç yılda belirlenen “yaklaşık yüzde 5” büyüme hedefinden daha düşük bir seviyeyi ifade ediyor. Bu oran, pandemi nedeniyle büyüme hedefinin belirlenmediği 2020 yılı hariç tutulduğunda, dünyanın ikinci büyük ekonomisi için şimdiye kadarki en düşük hedef olarak kayda geçti.

Pekin ayrıca bütçe açığı hedefini, geçen yıl olduğu gibi GSYH’nin “yaklaşık yüzde 4’ü” seviyesinde sabit tuttu.

Çinli politika yapıcılar yıllık tüketici enflasyonu hedefini de “yaklaşık yüzde 2” seviyesinde korudu. İlk kez 2025 yılında belirlenen bu hedef, son yirmi yılı aşkın sürenin en düşük enflasyon hedefi olarak dikkat çekiyor ve Pekin’in zayıf iç talebi dolaylı olarak kabul ettiğini gösteriyor.

Çin Başbakanı Li Qiang, çalışma raporunda ekonominin karşı karşıya olduğu birçok zorluğa dikkat çekti. Bunlar arasında “hızla değişen uluslararası ticaret ve ekonomik ortam” ile tüketim ve yatırım büyümesini baskılayan “derin yapısal sorunlar” yer alıyor.